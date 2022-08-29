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1 час назад

S7 получила разрешение на вывоз в Турцию двух Boeing 737 max 8

ТАССиещё 3

Авиакомпания S7 получила разрешение на вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию, следует из распоряжения правительства.

S7 вернет Турции "Боинги"
Фото: S7S7

"Разрешить ООО "Глобус" <...> до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении, в приложении к которому отмечается, что разрешен вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8.

Разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России на данный момент нет. В пресс-службе S7 не смогли оперативно прокомментировать планы по вывозу самолетов.

"Глобус" входит в S7 Group, ранее она выполняла рейсы под брендом S7, потом сертификат эксплуатанта компании был приостановлен, но позже возобновлен. Планировалось, что "Глобус" возобновит полеты под брендом дочернего для S7 лоукостера Citrus. Но проект создания лоукостера был заморожен в июне этого года.

В июле министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что S7 может вернуть самолеты Boeing 737 max производителю при разрешении специальной комиссии по вывозу авиатехники за рубеж из-за отсутствия сертификата на полеты у этой модели. В марте этого года кабмин запретил экспорт ранее ввезенных из-за рубежа в России более 200 наименований товаров, среди них транспортные средства, в том числе и самолеты.

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