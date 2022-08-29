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1 час назад

Крупнейший польский производитель напитков остановил производство

Елена Прошина

Крупнейший производитель напитков из Польши Ambra остановил производство из-за дефицита углекислого газа. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Крупнейший польский производитель напитков остановил производство
Фото: ТАССТАСС

Ambra производит такие популярные в Польше бренды, как Cin&Cin, Dorato, Fresco, Piccolo. Из-за текущего дефицита углекислого газа, необходимого в процессе изготовления газированных безалкогольных напитков, компания остановила производство.

В данный момент Ambra поставляет продукцию, произведённую ранее. «Мы располагаем запасами продукции на несколько недель и осуществляем поставки по мере их наличия. Однако в случае продления дефицита углекислого газа эти запасы истощаются и их продажа может быть приостановлена», – говорится в сообщении компании. Кроме того, компания уточняет, что в данный момент ищет альтернативные источники углекислого газа, а также меняет производственные процессы так, чтобы снизить его расход.

Ранее стало известно, что из-за прекращения производства азотных удобрений в Польше могут остановить производства сыров и упакованных мясных продуктов.

Компании,
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