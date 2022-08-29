Крупнейший польский производитель напитков остановил производство

В данный момент Ambra поставляет продукцию, произведённую ранее. «Мы располагаем запасами продукции на несколько недель и осуществляем поставки по мере их наличия. Однако в случае продления дефицита углекислого газа эти запасы истощаются и их продажа может быть приостановлена», – говорится в сообщении компании. Кроме того, компания уточняет, что в данный момент ищет альтернативные источники углекислого газа, а также меняет производственные процессы так, чтобы снизить его расход.