Крупнейший польский производитель напитков остановил производство

Крупнейший производитель напитков из Польши Ambra остановил производство из-за дефицита углекислого газа. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Ambra производит такие популярные в Польше бренды, как Cin&Cin, Dorato, Fresco, Piccolo. Из-за текущего дефицита углекислого газа, необходимого в процессе изготовления газированных безалкогольных напитков, компания остановила производство.
В данный момент Ambra поставляет продукцию, произведённую ранее. «Мы располагаем запасами продукции на несколько недель и осуществляем поставки по мере их наличия. Однако в случае продления дефицита углекислого газа эти запасы истощаются и их продажа может быть приостановлена», – говорится в сообщении компании. Кроме того, компания уточняет, что в данный момент ищет альтернативные источники углекислого газа, а также меняет производственные процессы так, чтобы снизить его расход.
Ранее стало известно, что из-за прекращения производства азотных удобрений в Польше могут остановить производства сыров и упакованных мясных продуктов.