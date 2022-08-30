Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией

Американские компании, которые приняли решение свернуть бизнес на территории России, пытаются найти способ тайно осуществлять торговлю через Турцию. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на данные турецких бизнесменов.

«Американские компании, уходящие из России из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти западные санкции против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес за определенную комиссию», — указано в статье.

Бизнесмены отмечают значительный рост числа таких предложений от компаний США за последние месяцы. По словам авторов, предприятия, которые базируются в Соединенных Штатах, «подпольно» ведут бизнес по маршруту Россия—Турция—Дубай—США, приобретая товары из РФ. Уточняется, что они идут на это из-за стремления покрыть свои потери на российском рынке.