Российские авиадиспетчеры могут остаться без зарплаты

В сентябре у Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) и её филиалов могут возникнуть проблемы с оплатой труда сотрудников. Об этом рассказал РБК со ссылкой на внутреннюю переписку организации. Как отметил в письме исполняющий обязанности гендиректора Владимир Гульченко, трудности возникли из-за разрыва между расходами и доходами, которые начали сокращаться с 2020 года.

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Глава корпорации напомнил, что бюджет ГК по ОрВД пополняется из её выручки за аэронавигационное обслуживание. Причём большая часть (65%) доходов приходится на сборы от иностранных компаний — например, за транзитные полёты воздушных судов над Россией между Америкой, Европой и Азией.

Однако с 2020 года из-за пандемии количество рейсов сократилось и компания стала недополучать в год около 40 млрд рублей. Ситуация ухудшилась в феврале 2022-го, когда в ответ на специальную военную операцию на Украине европейские страны вместе с США и Канадой закрыли небо для России, а та в ответ запретила полёты в своём воздушном пространстве.

Гульченко заявил, что руководство компании планирует принять антикризисные меры. К примеру, в ГК по ОрВД решили уволить 20% работников административно-управленческого звена, с 1 октября изменить график, а также повысить тариф сборов для российских и зарубежных авиакомпаний в 1,3 раза.

В правительстве также разрабатывают способы поддержки госкорпорации. В 2022 году ей планируют выделить субсидии в 13,9 млрд рублей.