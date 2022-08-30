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1 час назад

Сеть H&M начала набирать новых сотрудников

Лера Букина

Шведский ретейлер H&M, объявивший об уходе с российского рынка, занялся поисками новых сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Сеть H&M начала набирать новых сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что у компании нет желания терять связь с Россией.

«Магазины H&M в регионах активно набирают новых сотрудников на договор ГПХ на три месяца. Платят сотрудникам примерно 15 тыс. руб. в месяц, а в случае окончательного закрытия магазинов, о котором шведская компания продолжает уверенно заявлять еще с 18 июля, и увольнения работников, им гарантируют выплаты сразу четырех окладов», — пишет автор публикации.

Отмечается, что в регионах новых партий одежды нет, однако в московских магазинах H&M встретить новые коллекции можно.

Согласно информации Telegram-канала, арендные соглашения в регионах активны до 26 октября. Сейчас многие помещения предлагаются другим арендаторам. Сообщается, что руководство главного офиса до этой даты проведет совещание и выступит с окончательным решением по данному вопросу.

Ранее СМИ писали, что ретейлер H&M решил оплатить аренду за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице на девять месяцев вперед. Отмечалось, что аренда магазина обошлась компании в 150 млн рублей.

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