Американский нефтяной гигант пригрозил России судом

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1 час назад

Exxon Mobil намерена подать в суд на Россию

Investing.com Россияиещё 4

Американская нефтяная компания Exxon Mobil уведомила российских чиновников, что подаст в суд на российское правительство, если компании не позволят выйти из нефтегазового проекта «Сахалин — 1», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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Фото: ТАССТАСС

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий инвесторам из «недружественных» стран совершать сделки с рядом российских предприятий (включая проект «Сахалин — 1») до конца года. Всего за день до подписания указа Exxon Mobil сообщила, что находится в процессе передачи своей 30%-ной доли в операторе проекта «Сахалин — 1» «другой стороне».

Введенный запрет ущемляет права Exxon Mobil и мешает ей безопасно выйти из проекта, говорится в заявлении компании, которое цитирует WSJ. Представитель ExxonMobil Кейси Нортон сообщил изданию, что компания недавно направила российскому правительству уведомление о разногласиях, устанавливающее срок, к которому стороны либо достигают соглашения, либо дело может быть передано в суд.

По словам собеседников издания, Exxon Mobil не рассчитывает, что вопрос будет решен к установленному сроку и предпринимает шаги для подготовки иска. По их словам, обычно промежуток между уведомлением о разногласиях и подачей иска составляет от 30 до 90 дней. Ожидается, что иск будет подан за пределами России, на его рассмотрение в международном арбитражном суде могут уйти годы, сказали собеседники WSJ.

Компании,Владимир Путин,Exxon Mobil,Правительство РФ,
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