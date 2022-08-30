Американский нефтяной гигант пригрозил России судом

Американская нефтяная компания Exxon Mobil уведомила российских чиновников, что подаст в суд на российское правительство, если компании не позволят выйти из нефтегазового проекта «Сахалин — 1», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий инвесторам из «недружественных» стран совершать сделки с рядом российских предприятий (включая проект «Сахалин — 1») до конца года. Всего за день до подписания указа Exxon Mobil сообщила, что находится в процессе передачи своей 30%-ной доли в операторе проекта «Сахалин — 1» «другой стороне».

Введенный запрет ущемляет права Exxon Mobil и мешает ей безопасно выйти из проекта, говорится в заявлении компании, которое цитирует WSJ. Представитель ExxonMobil Кейси Нортон сообщил изданию, что компания недавно направила российскому правительству уведомление о разногласиях, устанавливающее срок, к которому стороны либо достигают соглашения, либо дело может быть передано в суд.