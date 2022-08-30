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35 минут назад

Маск расторг соглашение с Twitter о слиянии на новых основаниях

Лера Букина

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск проинформировал в письменной форме Twitter о том, что расторгает соглашение о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были представлены ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Маск расторг соглашение с Twitter о слиянии на новых основаниях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Двадцать девятого августа 2022 года консультанты отчитывающегося лица направили письмо в Twitter, официально уведомив Twitter о том, что отчитывающееся лицо расторгает соглашение о слиянии по дополнительным основаниям, отличным от оснований, изложенных в письме отчитывающегося лица в Twitter от 8 июля 2022 года о расторжении соглашения о слиянии», - сказано в документе.

Отмечается, что уведомление, отправленное в компанию, понадобится, если уведомление от 8 июля признают недействительным.

Среди причин расторжения - несоблюдение Twitter своих обязательств в соответствии с постановлением от 2011 года о согласии, а также своих общих обязательств в отношении конфиденциальности данных. Также в документации сказано об уязвимости соцсети для системных сбоев и незаконном присвоении и нарушении Twitter прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Американскую компанию Twitter Inc. основали в 2006 году. Основным продуктом компании является социальная сеть для обмена короткими сообщениями.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
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