В Литве сделали заявление о приеме платежей за транзит в Калининград

«И сейчас, и в ближайшее время будут банки, через которые осуществляются и будут осуществляться расчеты (за транзит в Калининград). Вопрос в том, будут ли банки работать с конкретными клиентами: может, с одними будут, а с другими нет», — подчеркнул министр.