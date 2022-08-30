В Литве сделали заявление о приеме платежей за транзит в Калининград

У литовских банков будет возможность проводить расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября. Об этом заявил во вторник журналистам министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, сообщает «Прайм» со ссылкой на портал Lrytas.lt.
«И сейчас, и в ближайшее время будут банки, через которые осуществляются и будут осуществляться расчеты (за транзит в Калининград). Вопрос в том, будут ли банки работать с конкретными клиентами: может, с одними будут, а с другими нет», — подчеркнул министр.
Вместе с тем Скуодис не стал раскрывать, о каких банках идет речь. Он подчеркнул, что литовская служба расследования финансовых преступлений намерена осуществлять проверку по каждой оплате. По словам министра, «здесь никаких проблем быть не должно».
О прекращении операции с Россией в рублях «Шяуляй банк» объявил 15 августа. Напомним, что через него проходили все платежи за калининградский транзит. Также стало известно о прекращении с 1 сентября всех расчетов с Россией в связи с санкциями.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что властям удалось найти решение проблемы. По его словам, пассажирский транзит не должен пострадать, несмотря на действие банка.