«Молдовагаз» перечислил «Газпрому» аванс за август

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что «Газпрому» была в полном объёме перечислена оплата за природный газ, поставленный в первой половине августа, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, 16,74 млн долларов США, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце.

«Это стало возможным благодаря вчерашнему решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому АО «Энергоком» закупит у АО «Молдовагаз» десять млн кубометров газа», — уточнил Чебан.