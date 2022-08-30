«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока-1» с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

О том, что газопровод временно прекратит работу, концерн сообщил 19 августа. Остановку «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

С 27 июля «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» до 20 процентов от его пропускной мощности, сославшись на проблемы с ремонтом турбин Siemens из-за канадских санкций. После этого цены на газ в Европе начали расти — 26 августа они приблизились к рекордным 3500 долларов за тысячу кубометров.