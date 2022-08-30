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47 минут назад

В Финляндии списали ходившие между Хельсинки и Петербургом поезда

Елена Прошина

Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил, что все ходившие между Хельсинки и Санкт-Петербургом поезда Allegro были списаны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Финляндии списали ходившие между Хельсинки и Петербургом поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сумма списанных подвижных составов и запчастей превысила 45 миллионов евро.

«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро», – говорится в сообщении компании.

Ранее поезда Allegro использовались для железнодорожного сообщения между Хельсинки и Петербургом и находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd – совместного предприятия между «Российскими железными дорогами» (РЖД) и финской государственной сервисной компанией в сфере путешествий, логистики и технического обслуживания VR Group. В июне последняя сократила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.

Ранее финские таможенники объяснили, почему у возвращающихся домой россиян изымают валюту.

Компании,РЖД,
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