"Газпром" получил рекордные 2,5 трлн рублей чистой прибыли

"Газпром" в I полугодии получил рекордные 2,5 трлн рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов.

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"Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа "Газпром" продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей", - сказал он.

Ранее совет директоров "Газпрома" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 51,03 рубля на акцию или 1,208 трлн рублей в сумме.

"В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли", - отметил Садыгов.

"Газпром" получил по итогам 2021 года максимальный за всю свою историю финансовый результат по итогам года и ожидал абсолютно рекордных дивидендов. Чистая прибыль холдинга за прошедший год по МСФО достигла 2,093 трлн рублей.