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1 час назад

Комиссию за оплату картой предложили взимать по-новому

Lenta.ru

Ассоциация «Опора России» предложила взимать комиссию за эквайринг (банковскую услугу по предоставлению возможности приема оплаты картой) по-новому, пишут «Ведомости». С инициативой выступил глава организации Александр Калинин.

Комиссию за оплату картой предложили взимать по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, нынешний подход, согласно которому комиссия за эквайринг не дифференцирована и одинакова для всех торговых точек, должен быть усовершенствован. Тариф следует определять в зависимости от источника средств и способа оплаты, а также от уровня риска для банка.

Так, если оплата производится кредитной картой, допустимо устанавливать высокую комиссию за эквайринг. Однако если покупатель расплачивается дебетовой картой, комиссию следует понизить до уровня, сопоставимого с Системой быстрых платежей (СБП) от Центробанка, где она составляет 0,4 процента от стоимости покупки. Такой подход продиктован тем, что банк не несет рисков, связанных с предоставлением покупателю кредита.

При существующем порядке магазины фактически платят банкам-эмитентам карт комиссию за кредиты, которых те не предоставляют. Это приводит к тому, что торговые точки несут лишние расходы.

С 1 сентября перестают действовать льготные условия по комиссиям за эквайринг, введенные ЦБ весной для поддержки продавцов социально значимых товаров и услуг. Для них размер комиссии был ограничен одним процентом, однако теперь он должен вернуться к прежним значениям — до 2,2-3,5 процента от стоимости покупки в зависимости от банка.

Компании,Александр Калинин,Банк России,
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