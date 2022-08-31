В H&M ответили на вопрос о новых поставках

Товары поставляют в H&M и другие магазины сети в России регулярно. Но их ввезли на территорию РФ до 24 февраля. Об этом заявили РИА Новости сотрудники компании, передает «Прайм».

Это касается и осенне-зимней коллекции, пояснили собеседники. Так, продукция хранилась на складах. Вместе с тем сообщается, что новых поставок не будет.

Корреспондент агентства выяснил, что в магазинах H&M и COS (они также принадлежат сети Hennes&Mauritz) выставлена на продажу верхняя одежда, свитера и обувь из осенне-зимней коллекции, а также другие вещи для женщин, мужчин и детей, которые ранее продавались в торговых точках.

«Все, что есть в магазинах — это то, что было привезено в страну до февраля… Новых коллекций не будет», — отметил сотрудник магазина COS.

В H&M предоставили аналогичный комментарий. Как выяснилось, в магазинах H&M больше нельзя воспользоваться картой лояльности. Кроме того, у покупателей нет возможности резервировать вещи на кассах и в примерочных. Срок возврата товаров не изменился — он, как и ранее, составляет 14 дней.

Накануне Telegram-канал Readovka сообщил, что шведский ретейлер H&M, объявивший об уходе с российского рынка, занялся поисками новых сотрудников.