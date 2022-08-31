Магазины Zara массово увольняют российских сотрудников

Как рассказывают сами сотрудники Zara, их стали приглашать в офис и предлагать уйти по соглашению сторон. Членам команды испанского ритейлеры пообещали после увольнения выплатить пять окладов. Менеджерам бренда предложили работу в Белоруссии и на Западе, например в Амстердаме.