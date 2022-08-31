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1 час назад

Магазины Zara массово увольняют российских сотрудников

Газета.Ru

Магазины Zara, принадлежащие испанской компании Inditex, начали увольнять большое количество сотрудников в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Zara массово сокращает сотрудников в России. А менеджерам предлагают работу за рубежом», — сообщает Mash.

Как рассказывают сами сотрудники Zara, их стали приглашать в офис и предлагать уйти по соглашению сторон. Членам команды испанского ритейлеры пообещали после увольнения выплатить пять окладов. Менеджерам бренда предложили работу в Белоруссии и на Западе, например в Амстердаме.

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«Тем временем филиал Zara в СНГ и ее дочерние компании (Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti) засыпали исками о неисполнении условий аренды. Требуемая сумма уже достигла почти двух миллиардов рублей», — уточнили в Mash.

Компании,
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