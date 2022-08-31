ФАС оштрафует «дочек» «Лукойла» из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованным рост цен на бензин компаниями "Лукойл-Центрнефтепродукт" и "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Нижегородской области и Пермском крае. Они будут оштрафованы, говорится в сообщении ФАС.

"В Нижегородской области и Пермском крае "дочки" Лукойла необоснованно завышали цены на бензин. В соответствии с КоАП РФ им будет назначен штраф", - отмечается в сообщении.

По данным ФАС, Нижегородское и Пермское УФАС завершили рассмотрение дел в отношении этих двух компаний по признакам нарушения закона о защите конкуренции, при этом ФАС установила их доминирование на товарном рынке нефтепродуктов в границах регионов.