Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

ФАС оштрафует "дочек" "Лукойла" в двух регионах РФ из-за цен на бензин

ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала необоснованным рост цен на бензин компаниями "Лукойл-Центрнефтепродукт" и "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Нижегородской области и Пермском крае. Они будут оштрафованы, говорится в сообщении ФАС.

ФАС оштрафует «дочек» «Лукойла» из-за цен на бензин
Фото: ТАССТАСС

"В Нижегородской области и Пермском крае "дочки" Лукойла необоснованно завышали цены на бензин. В соответствии с КоАП РФ им будет назначен штраф", - отмечается в сообщении.

Размер штрафа пока не уточняется.

По данным ФАС, Нижегородское и Пермское УФАС завершили рассмотрение дел в отношении этих двух компаний по признакам нарушения закона о защите конкуренции, при этом ФАС установила их доминирование на товарном рынке нефтепродуктов в границах регионов.

Компании,ФАС России,Лукойл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители