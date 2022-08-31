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1 час назад

Mitsui определилась с долей в проекте «Сахалин-2»

Елена Прошина

Японская корпорация Mitsui 31 августа сообщила, что ей удалось достигнуть соглашения с Россией о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное компанией.

Mitsui определилась с долей в проекте «Сахалин-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что японская сторона направила такой запрос 25 августа. Российская сторона его одобрила через пять дней – 30 августа.

Объем доли, который японская сторона получит при новом операторе проекта, не называется. Подчеркивается, что власти Японии намерены продолжать обсуждать с Россией вопросы, которые связаны с проектом «Сахалин-2».

Японская корпорация указала на отсутствие корректировок в прогнозе по прибыли на 2022 финансовый год (он закончится 31 марта 2023 года).

Вместе с тем в Mitsui сообщили, что компания собирается продолжить обсуждать свои дальнейшие действия со всеми заинтересованными сторонами. Это связано с ограничениями против российской стороны.

«И мы будем действовать надлежащим образом, исходя из позиции поддержания стабильных поставок [СПГ]», - указали в Mitsui.

Днем ранее Москва разрешила передать 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2» зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui. Долю в «Сахалинской энергии» передадут компании MIT SEL Investment.

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