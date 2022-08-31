Принадлежащие испанской компании Inditex магазины Zara массово увольняют сотрудников на территории РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Zara массово сокращает сотрудников в России. А менеджерам предлагают работу за рубежом», — отмечает автор публикации.

По словам самих сотрудников Zara, их вызывают в офис, после чего им предлагают уйти по соглашению сторон. Вместе с тем руководство сообщило о планах компании после увольнения выплатить пять окладов.

Менеджерам бренда предлагают продолжить работу за пределами России - в Белоруссии и на Западе, в частности, в Амстердаме.

«Тем временем филиал Zara в СНГ и ее дочерние компании (Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti) засыпали исками о неисполнении условий аренды. Требуемая сумма уже достигла почти двух миллиардов рублей», — заявили в Mash.