Siemens опровергла свое участие в работах на «Северном потоке»

Компания Siemens Energy, производитель турбин для газопровода «Северный поток», опровергла свое участие в технических работах на компрессорной станции «Портовая», которые в настоящее время проводит «Газпром». Заявление компании цитирует Reuters.
«Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток-1". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости», — сказал представитель компании.
О том, что работы на КС «Портовая» будут выполняться совместно со специалистами компании Siemens, заявил «Газпром» в анонсе ремонта 19 августа. Поставки по газопроводу были прекращены 31 августа, российская компания объяснила решение необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60.