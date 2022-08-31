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40 минут назад

Siemens опровергла свое участие в работах на «Северном потоке»

Lenta.ru

Компания Siemens Energy, производитель турбин для газопровода «Северный поток», опровергла свое участие в технических работах на компрессорной станции «Портовая», которые в настоящее время проводит «Газпром». Заявление компании цитирует Reuters.

Siemens опровергла свое участие в работах на «Северном потоке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток-1". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости», — сказал представитель компании.

О том, что работы на КС «Портовая» будут выполняться совместно со специалистами компании Siemens, заявил «Газпром» в анонсе ремонта 19 августа. Поставки по газопроводу были прекращены 31 августа, российская компания объяснила решение необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60.

Компании,Siemens,Газпром,
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