«Газпром» сократит поставки газа в Италию

«Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni о своей намерении сократить поставки с 27 до 20 миллионов кубометров 31 августа. Об этом итальянская компания сообщила на своем сайте.

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«"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 20 миллионов кубометров газа, по сравнению с ежедневными поставками в размере около 27 миллионов кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni предоставит обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит "Газпром"», — указано в заявлении компании.

В конце июля «Газпром» сократил поставки газа для Eni до 27 миллионов кубометров в день с прежних 34 миллионов.

Кроме того, 31 августа российский концерн полностью прекратил поставки газа по по трубопроводу «Северный поток». Остановка продлится трое суток. Решение «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».