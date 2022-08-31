Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

Песков назвал виновных в приостановке «Северного потока»

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на вину ЕС в приостановке «Северного потока». По его словам, на это повлияли санкции со стороны Европы. Соответствующим мнением он поделился в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Песков назвал виновных в приостановке «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До этой ситуации [временной остановки "Северного потока"] европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции», - подчеркнул Песков.

«Газпром» ранее анонсировал приостановку работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом турбины. Работа газопровода обеспечивается шестью турбинами (одна из них резервная).

Накануне Песков заявил, что российская сторона собирается выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в среду повысилась на 5,5%. Так, она снова преодолела отметку в $2900 за тысячу кубометров.

Как стало известно, запасы газа в хранилищах Европы на 29 августа возросли до 80,17%. Данный уровень на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В настоящее время объем газа в ПХГ оценивается примерно в 86,1 млрд куб. м.

Компании,Дмитрий Песков,Газпром,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители