Песков назвал виновных в приостановке «Северного потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на вину ЕС в приостановке «Северного потока». По его словам, на это повлияли санкции со стороны Европы. Соответствующим мнением он поделился в беседе с журналистами, передает ТАСС.
«До этой ситуации [временной остановки "Северного потока"] европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции», - подчеркнул Песков.
«Газпром» ранее анонсировал приостановку работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом турбины. Работа газопровода обеспечивается шестью турбинами (одна из них резервная).
Накануне Песков заявил, что российская сторона собирается выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу.
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в среду повысилась на 5,5%. Так, она снова преодолела отметку в $2900 за тысячу кубометров.
Как стало известно, запасы газа в хранилищах Европы на 29 августа возросли до 80,17%. Данный уровень на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В настоящее время объем газа в ПХГ оценивается примерно в 86,1 млрд куб. м.