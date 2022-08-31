Песков назвал виновных в приостановке «Северного потока»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на вину ЕС в приостановке «Северного потока». По его словам, на это повлияли санкции со стороны Европы. Соответствующим мнением он поделился в беседе с журналистами, передает ТАСС.

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«До этой ситуации [временной остановки "Северного потока"] европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции», - подчеркнул Песков.

«Газпром» ранее анонсировал приостановку работы «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом турбины. Работа газопровода обеспечивается шестью турбинами (одна из них резервная).

Накануне Песков заявил, что российская сторона собирается выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в среду повысилась на 5,5%. Так, она снова преодолела отметку в $2900 за тысячу кубометров.