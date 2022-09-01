Авиакомпании РФ начали массово распродавать билеты со скидками

Российские авиакомпании Nordwind и Utair начали массово распродавать билеты со скидками. Соответствующие сообщения опубликованы на официальных сайтах перевозчиков.

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В частности, Nordwind анонсировал распродажу билетов по внутренним направлениям. Акция продлится с 1 по 7 сентября и распространяется на рейсы с 4 октября по 22 декабря. Кроме того, на сайте перевозчика отмечается, что детям в возрасте от 2 до 12 лет предоставляется скидка в размере 15 процентов от стоимости билета.

Самые недорогие билеты в рамках распродажи можно купить за 1299 рублей (Казань — Москва). В числе участвующих в акции направлений Москва — Саранск — от 1500 рублей, Москва — Оренбург, Москва — Махачкала и Москва — Орск — от 1999 рублей. Из российской столицы во Владикавказ можно полететь за 2500 рублей.

В свою очередь, билеты из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, Казань и Уфу россияне могут приобрести за 1499, 1799 и 1999 рублей соответственно. А вот полет в Кемерово и Красноярск из Северной столицы обойдется путешественникам примерно в 4000 рублей.

Тем временем с 1 по 4 сентября пройдет акция от авиакомпании Utair. Российский перевозчик обещает скидку 10 процентов на рейсы с 5 сентября. При этом на сайте компании подчеркивается, что снижение цен не распространяется на полеты в или из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции, а также на субсидированные маршруты по России.