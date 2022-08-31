«Газпром» нашел замену европейским покупателям газа

Энергетическая компания «Газпром» нашла замену европейским покупателям газа — в настоящий момент ведется подготовка маршрута для поставок газа в Китай. Об этом сообщает глава компании Алексей Миллер.

«Мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это „дальневосточный“ маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — приводятся слова Миллера в стенограмме совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава компании уточнил, что китайский рынок — это самый динамичный рынок в мире. Например, за предстоящие 20 лет, по его словам, прирост газового потребления в Китае составит 40% от прироста мирового потребления.

Ранее из-за западных санкций «Газпром» отказался принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Также уточнялось, что поставки газа в Европу возобновятся после того, как иностранные партнеры решат свои проблемы.