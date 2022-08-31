Глава «Газпрома» спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $4 тыс.

«Цена газа регулярно превышает уровень в 3 тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы в «Газпроме» сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть сейчас на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и 4 тысячи долларов за тысячу кубометров», – заявил Миллер.