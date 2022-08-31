Глава «Газпрома» спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $4 тыс.

Глава российской нефтегазовой компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут превысить 4 тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По его словам, это может произойти в осенне-зимний период.
«Цена газа регулярно превышает уровень в 3 тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы в «Газпроме» сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть сейчас на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и 4 тысячи долларов за тысячу кубометров», – заявил Миллер.
Кроме того, глава «Газпрома» рассказал о запасах газа в России. Алексей Миллер считает, что Россия обеспечена голубым топливом на сто лет вперёд, а некоторые месторождения будут работать даже в 2120 году.
Ранее Алексей Миллер признал невозможность ремонта турбины «Северного потока».