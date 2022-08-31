Болгарский министр рассказал о переговорах с «Газпромом»

Министр энергетики Болгарии Росен Христов рассказал о переговорах с российским «Газпромом» о возобновлении поставок газа. Его слова передает телеканал БНТ.
Христов выразил надежду на положительный результат переговоров с российской компанией.
«Это чрезвычайно сложные переговоры, речь идет не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений», — пояснил он, добавив, что они идут чрезвычайно интенсивно.
По словам главы Минэнерго, у страны нет физической невозможности выбрать все объемы по контракту с «Газпромом» в течение этого года. Одним из условий болгарской стороны он назвал возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года по европейской системе оплаты.
28 августа вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом».