Болгарский министр рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Это чрезвычайно сложные переговоры, речь идет не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений», — пояснил он, добавив, что они идут чрезвычайно интенсивно.

По словам главы Минэнерго, у страны нет физической невозможности выбрать все объемы по контракту с «Газпромом» в течение этого года. Одним из условий болгарской стороны он назвал возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года по европейской системе оплаты.