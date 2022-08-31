Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Известной компании объявили бойкот после ее «возвращения» в Россию

Илья Родин

Появление в российских ТЦ магазинов американской компании-производителя обуви Crocs вызвало негодование пользователей из европейских стран. Они раскритиковали фирму за мнимую поддержку спецоперации на Украине. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Известной компании объявили бойкот после ее «возвращения» в Россию
Фото: ShutterstockShutterstock
телеграм-канал "RT на русском"

В компании отметили, что обувь распространяется не напрямую, а через большую дилерскую сеть. Соответственно, бутики в российских ТЦ принадлежат местным компаниям, и к корпорации никакого отношения не имеют.

В Zara массово увольняют сотрудников

Короткий релиз от пресс-службы Crocs не удовлетворил пользователей. Они стали активно распространять хештег #BoycottCrocs.

В комментариях они рассказали, что намереваются выбросить имеющуюся у них обувь этого бренда, даже ту, что была приобретена недавно.

Кроме того, хейтеры обвинили Россию в мнимых военных преступлениях, а производителя обуви - в стремлении зарабатывать деньги на «несчастье украинских детей».

Компании,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители