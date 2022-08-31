Известной компании объявили бойкот после ее «возвращения» в Россию

Появление в российских ТЦ магазинов американской компании-производителя обуви Crocs вызвало негодование пользователей из европейских стран. Они раскритиковали фирму за мнимую поддержку спецоперации на Украине. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

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телеграм-канал "RT на русском"

В компании отметили, что обувь распространяется не напрямую, а через большую дилерскую сеть. Соответственно, бутики в российских ТЦ принадлежат местным компаниям, и к корпорации никакого отношения не имеют.

Короткий релиз от пресс-службы Crocs не удовлетворил пользователей. Они стали активно распространять хештег #BoycottCrocs.

В комментариях они рассказали, что намереваются выбросить имеющуюся у них обувь этого бренда, даже ту, что была приобретена недавно.