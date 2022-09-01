В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера

В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора на курорте Порто-Ротондо в Сардинии. Как пишет L’Unione Sarda, под заморозку попали, в том числе, имения, купленные у семьи бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони.

Фото: предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса

Согласно публикации, одна из вилл принадлежала матери Берлускони, вторая — его младшему брату Паоло.

Совет Европы потребовал конфисковать активы Кантора еще в апреле. Тогда владельца производителя минеральных управлений «Акрон» внесли в санкционный список.