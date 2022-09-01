Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

В Италии арестовали 11 вилл бизнесмена Вячеслава Кантора

BFM.RUиещё 3

В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора на курорте Порто-Ротондо в Сардинии. Как пишет L’Unione Sarda, под заморозку попали, в том числе, имения, купленные у семьи бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони.

В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера
Фото: предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессапредоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса

Согласно публикации, одна из вилл принадлежала матери Берлускони, вторая — его младшему брату Паоло.

Совет Европы потребовал конфисковать активы Кантора еще в апреле. Тогда владельца производителя минеральных управлений «Акрон» внесли в санкционный список.

"США получили ордер на арест Boeing 737, принадлежащего ЛУКОЙЛ"

Сам Кантор после этого передал свою доля в предприятии в 45% в управление трем своим топ-менеджерам.

Компании,Вячеслав Кантор,Сильвио Берлускони,Boeing,Лукойл,Акрон,Совет Европы,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители