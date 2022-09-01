ЦБ предложили решение проблемы подложных микрокредитов

Народный фронт направил письмо проекта "За права заемщиков" в адрес главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с идеей установить правило, при котором перевод средств осуществляется не по номеру карты, а по реквизитам. Об этом сообщает газета "Известия".

Инициатива призвана уберечь граждан от действий мошенников, которые берут на случайных людей микрозаймы. Отмечается, что проблема состоит в упрощенном оформлении онлайн-микрокредитов. Заемщику достаточно указать персональные данные человека, его телефон, номер банковской карты и получить деньги.

Таким образом, ЦБ призывают обязать МФО перечислять средства при онлайн-оформлении займов только в виде перевода по банковским реквизитам заемщика. "В таком случае действия мошенников будут максимально затруднены, поскольку для получения денег необходимо будет каждый раз искать дроппера с полностью совпадающими ФИО, а номер счета и вовсе подделать невозможно — он уникален", — отметили правозащитники. В службе финансового уполномоченного добавили, что проблема получения заемных средств без согласия клиента особенно остро стоит в сфере МФО.