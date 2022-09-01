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1 час назад

BFM: причиной приостановки поставок "Газпрома" во Францию стали торговые споры

Газета.Ru

Причиной прекращения поставок топлива «Газпрома» французской энергетической компании Engie с 1 сентября 2022 года стали торговые споры. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в промышленной отрасли.

Названа причина приостановки поставок «Газпрома» во Францию
Фото: ТАССТАСС

«Это коммерческий спор, связанный, прежде всего, с разногласиями в трактовках», — заявил собеседник.

По словам источника, российская компания в своем решении приостановить поставки топлива с осени сослалась на форс-мажор. Эта причина освобождает монополиста от ответственности в случае возникновения исключительных обстоятельств. Однако Engie не согласилась с доводами «Газпрома» и вычла из платежа часть нанесенного финансового ущерба, что также допускается действующим контрактом.

«На данном этапе это довольно классический коммерческий спор о том, что является форс-мажором, а что нет», — заключил источник BFM.

«Газпром» с 1 сентября полностью прекратил экспорт газа во Францию. Engie ранее заявляла, что у них с монополистом возникли разногласия по контрактам. Несмотря на прекращение поставок с осени, французская сторона утверждает, что уже имеет запасы топлива, необходимые ей и ее клиентам.

С сокращением поставок российского топлива столкнулись и в Италии. 31 августа энергетическая компания Eni сообщала, что в среду 31 августа получит от «Газпрома» примерно на 7 млн кубометров газа меньше. Объем импорта в последний день лета упадет с 27 млн кубов до 20 млн. До этого ежедневные объемы поставок монополиста в Италию оценивались в 34 млн кубов.

Компании,Газпром,
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