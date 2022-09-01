В России обрушились продажи презервативов

В России с начала 2022 года продажи презервативов в аптечных сетях упали на 16,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные компаний DSM Group и NielsenIQ. Всего за этот период удалось продать 11,9 млн упаковок презервативов. Аналитики считают, что причиной стала переориентация потребителей на маркетплейсы — там продажи средств контрацепции выросли в 3,4 раза.

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Снижение объёмов продаж презервативов в аптеках фиксировалось каждый месяц 2022 года, кроме марта, когда они выросли на 4%. Также на 6,6% упали продажи в торговых сетях, сообщила компания NielsenIQ.

При этом на маркетплейсах Wildberries и Ozon продажи презервативов выросли в 3,4 раза, до 1,4 млн упаковок. Однако такой рост всё равно не компенсирует снижения продаж средств контрацепции в России.

Зато выросли продажи других средств контрацепции, более бюджетных. Гормональные пероральные контрацептивы стали покупать на 11% чаще, чем в 2021 году, их продажи достигли 12 млн упаковок. Также на 8,5%, до 831 661 штук, выросли продажи средств для местного применения.

Заведующий отделением амбулаторной гинекологии госпиталя «Клиника Фомина» Дмитрий Гусев рассказал, что местные средства контрацепции более выгодны, чем презервативы. По его словам, месячные траты на противозачаточные таблетки составляют 700–1500 рублей, а внутриматочные терапевтические системы обойдутся примерно в 233 рубля в месяц при сроках использования от трёх до пяти лет.

В свою очередь, генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что семейные пары стали реже заниматься сексом из-за стрессов последних лет. Кроме того, из-за экономической неопределённости многие пары откладывают беременность.