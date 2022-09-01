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30 минут назад

В «Яндекс Маркете» появилась одежда премиальных брендов

Лера Букина

В сервисе «Яндекс Маркет» выставили на продажу одежду, обувь и аксессуары премиальных брендов из Германии и Италии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение платформы.

«Яндекс Маркет» начал продавать одежду премиальных брендов
Фото: ТАССТАСС

Так, у россиян появилась возможность приобрести товары брендов Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs. В скором времени список пополнится итальянской маркой Principe Di Bologna.

«Сейчас на маркетплейсе можно купить товары Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs из коллекций весны — лета 2022 года: джинсы, платья, толстовки, куртки, туфли, кроссовки, ремни, сумки и многое другое. В начале сентября бренды добавят на сервис вещи из новых коллекций этой осени и будущей зимы», — говорится в заявление платформы.

Ранее «Яндекс Маркет» приступил к продажам детских товаров под собственной торговой маркой Junion. На сайте магазина можно приобрести автокресла для детей до 12 лет и картины по номерам. В планах у компании - добавление стульчиков для кормления, шезлонгов для новорожденных и других товаров.

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