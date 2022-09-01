«Яндекс Маркет» начал продавать одежду премиальных брендов

В сервисе «Яндекс Маркет» выставили на продажу одежду, обувь и аксессуары премиальных брендов из Германии и Италии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение платформы.

«Сейчас на маркетплейсе можно купить товары Baldinini, Liu Jo, Bikkembergs из коллекций весны — лета 2022 года: джинсы, платья, толстовки, куртки, туфли, кроссовки, ремни, сумки и многое другое. В начале сентября бренды добавят на сервис вещи из новых коллекций этой осени и будущей зимы», — говорится в заявление платформы.

Ранее «Яндекс Маркет» приступил к продажам детских товаров под собственной торговой маркой Junion. На сайте магазина можно приобрести автокресла для детей до 12 лет и картины по номерам. В планах у компании - добавление стульчиков для кормления, шезлонгов для новорожденных и других товаров.