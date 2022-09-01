Кризисная ситуация вокруг трубопровода «Северный поток» вызвана проблемами с обслуживанием оборудования со стороны компании Siemens. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Там есть юридическая проблема — с тем, что этот контракт, он с британской дочкой «Сименса», которая работает по британскому праву, и есть также <...> внушительный пакет санкций, который британские власти ввели, и вот все это создает клубок проблем для работы компании «Газпром», это не тот клубок проблем, который создал сам «Газпром», — подчеркнул он.
Вместе с тем представитель Кремля сообщил о намерении российской компании продолжать выполнять свои обязательства. По его словам, препятствием для этого являются санкции со стороны Европы.
«Это действительно кризисная ситуация»», — подчеркнул Песков.
Он сообщил о том, что контрагентов «Газпрома» нужно «призвать к здравому смыслу». Сейчас России больше ничего не остается, кроме как «констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны», добавил представитель Кремля.
Ранее заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер заявила, что тринадцать стран-членов Евросоюза сейчас полностью или частично лишены поставок российского газа.