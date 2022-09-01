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59 минут назад

В Кремле признали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной

Лера Букина

Кризисная ситуация вокруг трубопровода «Северный поток» вызвана проблемами с обслуживанием оборудования со стороны компании Siemens. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там есть юридическая проблема — с тем, что этот контракт, он с британской дочкой «Сименса», которая работает по британскому праву, и есть также <...> внушительный пакет санкций, который британские власти ввели, и вот все это создает клубок проблем для работы компании «Газпром», это не тот клубок проблем, который создал сам «Газпром», — подчеркнул он.

Вместе с тем представитель Кремля сообщил о намерении российской компании продолжать выполнять свои обязательства. По его словам, препятствием для этого являются санкции со стороны Европы.

«Это действительно кризисная ситуация»», — подчеркнул Песков.

Он сообщил о том, что контрагентов «Газпрома» нужно «призвать к здравому смыслу». Сейчас России больше ничего не остается, кроме как «констатировать большой дефицит здравого смысла с их стороны», добавил представитель Кремля.

Кремль ответил на опасения Европы об остановке «Северного потока»

Ранее заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер заявила, что тринадцать стран-членов Евросоюза сейчас полностью или частично лишены поставок российского газа.

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