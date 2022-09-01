«Там есть юридическая проблема — с тем, что этот контракт, он с британской дочкой «Сименса», которая работает по британскому праву, и есть также <...> внушительный пакет санкций, который британские власти ввели, и вот все это создает клубок проблем для работы компании «Газпром», это не тот клубок проблем, который создал сам «Газпром», — подчеркнул он.