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1 час назад

В Литве подтвердили оплату калининградского транзита на три недели

Лера Букина

Руководитель компании «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) Эгидиюс Лазаускас сообщил о получении выплаты в размере €2,5 млн на разрешение перевозить транзитные грузы в Калининградскую область и обратно в течение трех-четырех недель. Об этом пишет «Интерфакс». «Интерфакс».

В Литве подтвердили оплату калининградского транзита на три недели
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что дальнейшая судьба с перевозками будет зависеть от поиска клиентами LTG решения по платежам. Также, по словам Лазаускаса, важно то, на какие условия пойдут банки.

«Этот транзит выгоден, но мы приняли стратегическое решение полностью прекратить отношения с восточным рынком в течение нескольких лет и активно ищем альтернативы», — указал руководитель компании

По его словам, компания старалась урегулировать вопрос оплаты грузов из России несколькими способами: путем обращения в литовские банки, а также путем попытки открыть счет в другой стране Европейского союза.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вопрос с расчетом за калининградский транзит закрыт. По словам президента республики, оплата счетов со стороны литовских коммерческих банков за калининградский грузовой транзит является законной.

Компании,ЕС,
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