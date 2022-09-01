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1 час назад

Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2»

Lenta.ru

Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2», представители компании уже уведомили о принятом решении правительство России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2»
Фото: Sergei Karpukhin / ReutersSergei Karpukhin / Reuters

«Shell не будет участвовать в новой компании, созданной по распоряжению правительства РФ в качестве оператора СПГ-проекта "Сахалин-2"», — отметили в пресс-службе, добавив, что не будут получать долю в новом юрлице и уже прояснили свою позицию в беседе с представителями правительства России и партнерами по компании Sakhalin Energy Investment.

Компании,Shell,Правительство РФ,
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