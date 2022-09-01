Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2»

«Shell не будет участвовать в новой компании, созданной по распоряжению правительства РФ в качестве оператора СПГ-проекта "Сахалин-2"», — отметили в пресс-службе, добавив, что не будут получать долю в новом юрлице и уже прояснили свою позицию в беседе с представителями правительства России и партнерами по компании Sakhalin Energy Investment.