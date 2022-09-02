Назван претендент на долю Shell в СП с «Газпром нефтью»

Судоходная компания Wellnord готова выкупить 50%-ную долю Shell в Salym Petroleum Development - совместном предприятии британской компании с "Газпром нефтью" - за €150 млн. Об этом в пятницу пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с предложением компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Имена бенефициаров Wellnord не раскрываются, однако, по данным собеседников издания, это структура с российско-венгерским участием.

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По данным издания, сделка обсуждалась с российскими властями.

В "Газпром нефти", Wellnord и ФАС на запрос "Ъ" не ответили. В Shell отказались от комментариев.

Согласно данным на сайте Wellnord, она зарегистрирована в ОАЭ и предлагает услуги в бассейнах Каспийского и Черного морей. Управляет флотом сравнительно небольших танкеров дедвейтом до 13 тыс. т, включая суда ледового класса.

О сделке

В августе суд удовлетворил заявление "Газпром нефти" (через "ГПН-Салымские проекты") перевести Salym Petroleum Development из нидерландской в российскую юрисдикцию. Ранее суд запретил Shell в качестве обеспечительной меры выход из SPD, какие-либо действия по одобрению или совершению сделок с SPD без согласия ООО "ГПН - Салымские проекты".

В июле Shell сообщила об утрате контроля над совместным предприятием и отставке директоров от Shell в СП. В отчете компании говорилось, что Shell работает над достижением приемлемого соглашения, которое позволило бы покинуть СП.

Как сообщал ранее источник ТАСС, Shell, в начале марта объявившая о выходе из российских проектов, в конце апреля начала принимать обязывающие предложения от кандидатов на покупку доли в Salym Petroleum Development. По данным источника агентства, доля Shell в проекте оценивается примерно в $1 млрд.

О предприятии

Salym Petroleum Development - совместное предприятие, акционерами которого на паритетных началах являются "Шелл салым девелопмент Б. В." (входит в концерн "Шелл") и ООО "ГПН - Салымские проекты" (дочернее общество "Газпром нефти"). С 2003 года SPD ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Проектная мощность добычи нефти на проекте составляет 17 тыс. тонн нефти в сутки, пиковый объем добычи составлял 8,4 млн тонн в год. Всего запасы месторождений проекта оцениваются в 181 млн тонн по категории В1 и В2. Накопленные инвестиции в проект - 171 млрд рублей.

SPD была образована в 1996 году акционерами Shell и российской нефтяной компании "Эвихон" (ее в конце 2000-х годов приобрела "Газпром нефть"). Разработка Салымской групы месторождений началась в 2003 году.