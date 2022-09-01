Nel: поставки газа по "Северному потоку" могут возобновить с 03:00 мск 3 сентября

По данным оператора немецкого газопровода Nel, поставки газа по "Северному потоку" могут возобновиться с 03:00 мск 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Об этом сообщает ТАСС. В публикации отмечается, что первые реноминации на прием газа "Северного потока" в немецком Грайфсвальде в газопровод Nel могут стать ненулевыми с ночи 3 сентября. На данный момент они составляют порядка 187 тыс. кубометров в час. Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа. В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что недостаток объемов газа из-за приостановки поставок по "Северному потоку" не будет компенсирован из уже имеющихся запасов топлива. До этого компания "Газпром" объявила о прекращении поставок по газопроводу "Северный поток" с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".