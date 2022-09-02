Швейцария продлила на месяц защитные меры в отношении "дочки" Сбербанка

"Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками FINMA продлевает срок действия своих мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG до 30 сентября 2022 года включительно. 4 марта 2022 года FINMA объявил, что принял меры для защиты кредиторов банка. Они включают отсрочку обязательств банка по депозитам и широкий запрет на совершение платежей и операций", - говорится в заявлении.