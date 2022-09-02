Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
4 минуты назад

Швейцария продлила на месяц защитные меры в отношении "дочки" Сбербанка

ТАСС

Швейцарский финансовый регулятор (FINMA) продлил до конца сентября ранее введенные защитные меры в отношении местной дочерней структуры Сбербанка банка Sberbank (Switzerland) AG. Об этом регулятор сообщил в четверг вечером на своем сайте.

Швейцария продлила на месяц защитные меры в отношении "дочки" Сбербанка
Фото: ReutersReuters

"Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками FINMA продлевает срок действия своих мер в отношении Sberbank (Switzerland) AG до 30 сентября 2022 года включительно. 4 марта 2022 года FINMA объявил, что принял меры для защиты кредиторов банка. Они включают отсрочку обязательств банка по депозитам и широкий запрет на совершение платежей и операций", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в июле FINMA частично и на короткое время отменил некоторые из мер, "чтобы банк мог урегулировать требования кредиторов, не подпадающих под санкции". Нынешнее продление защитного режима для банка является необходимостью "из-за ужесточения международных санкций" против России, следует из заявления регулятора.

Компании,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители