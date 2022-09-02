Торговые центры массово судятся с Zara и Bershka

Торговые центры массово подают в суд на компании группы Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka). Уже заведено 32 дела, в которых от компаний требуют возмещение вреда, сообщают «Известия».

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В числе самых дорогих споров — иск от самарского ТЦ, который требует от «Зара СНГ» более чем в 512 млн рублей. Эта же компания взыскивает с «Бершка СНГ» более 242 млн рублей. Сейчас рассматриваются иски к компаниям Inditex в сумме более чем на 100 млн рублей от подмосковного ТЦ «Зеленопарк». Требования на сумму около 1 млрд рублей предъявили и другие моллы.

В основном компании просят взыскать с Inditex задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов. Всего у Inditex в России работало около 500 торговых точек.

По мнению экспертов, такая ситуация вполне ожидаема. Поначалу моллы тянули с исками — надеялись, что бренды останутся, и хотели сохранить с ними отношения, но сейчас стало очевидно, что ТЦ несут потери от закрытых помещений. Действующие договоры позволяют не просто расторгнуть с арендаторами отношения, но и получить компенсацию, этим пунктом и воспользовались компании.

Моллы нацелились на взыскание долгов и неустоек с группы и разрыв с ней отношений, чтобы сдать магазины другим арендаторам, считают эксперты. В первую очередь в суд подают те собственники площадей, у которых есть альтернативные арендаторы, готовые открыться в помещениях Inditex.