ЦБ впервые раскрыл потери российских банков за полугодие

На фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 триллиона рублей. Потери кредитных организаций впервые раскрыл в интервью РБК первый зампред Центробанка (ЦБ) Дмитрий Тулин.

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Он уточнил, что в январе—июне 66,7 процента совокупного убытка (1 триллион рублей), принесли операции банков, так или иначе связанные с иностранной валютой. Речь идет о потерях по сделкам с производными финансовыми инструментами, которые пришлось фиксировать некоторым игрокам.

«Многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной», — заявил Тулин.

Зампред ЦБ пояснил, что «у некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону». Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении, объяснил он. Других «значимых потерь» банки пока не понесли, добавил Тулин.