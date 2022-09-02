UnionPay ограничила прием в РФ выпущенных за рубежом карт

Китайская платежная система UnionPay приняла решение ограничить работу с банками-эквайерами из России, попавшими в санкционные списки Запада. Об этом сообщает РБК со ссылкой источники в банках и на платежном рынке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, платежной системой предусмотрен запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

По словам одного источника, UnionPay пошла на это, вероятно, из-за опасений вторичных санкций. Другой собеседник утверждает, что карты не работают с апреля-мая 2022 года.

Источник, который связан с платежным рынком, заявил, что UnionPay действительно ограничила партнерства с санкционными банками. Причем, по его словам, платежная система сделала это как в части эквайринга, так и в части эмиссии.