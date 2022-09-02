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1 час назад

UnionPay ограничила прием в РФ выпущенных за рубежом карт

Лера Букина

Китайская платежная система UnionPay приняла решение ограничить работу с банками-эквайерами из России, попавшими в санкционные списки Запада. Об этом сообщает РБК со ссылкой источники в банках и на платежном рынке.

UnionPay ограничила прием в РФ выпущенных за рубежом карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, платежной системой предусмотрен запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

По словам одного источника, UnionPay пошла на это, вероятно, из-за опасений вторичных санкций. Другой собеседник утверждает, что карты не работают с апреля-мая 2022 года.

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Источник, который связан с платежным рынком, заявил, что UnionPay действительно ограничила партнерства с санкционными банками. Причем, по его словам, платежная система сделала это как в части эквайринга, так и в части эмиссии.

О планах заняться выпуском карты китайской платежной системы UnionPay сообщали МКБ, ДОМ.РФ, «Абсолют Банк», Росбанк, «Ак Барс Банк» и банк «Хоум Кредит».

В США предупреждали операторов платежных систем о возможных нарушениях российских санкций.

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