UnionPay ограничила прием в РФ выпущенных за рубежом карт

Китайская платежная система UnionPay приняла решение ограничить работу с банками-эквайерами из России, попавшими в санкционные списки Запада. Об этом сообщает РБК со ссылкой источники в банках и на платежном рынке.
Так, платежной системой предусмотрен запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.
По словам одного источника, UnionPay пошла на это, вероятно, из-за опасений вторичных санкций. Другой собеседник утверждает, что карты не работают с апреля-мая 2022 года.
Источник, который связан с платежным рынком, заявил, что UnionPay действительно ограничила партнерства с санкционными банками. Причем, по его словам, платежная система сделала это как в части эквайринга, так и в части эмиссии.
О планах заняться выпуском карты китайской платежной системы UnionPay сообщали МКБ, ДОМ.РФ, «Абсолют Банк», Росбанк, «Ак Барс Банк» и банк «Хоум Кредит».
В США предупреждали операторов платежных систем о возможных нарушениях российских санкций.