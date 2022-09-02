Норвежская Equinor завершила уход из России

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) завершила процесс выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП). Таким образом, у Equinor не осталось действующих активов или проектов в России, говорится в сообщении компании.

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"Equinor подтверждает завершение полного выхода из Харьяги. У Equinor не осталось активов или проектов в России после выхода из Харьяги", - указывается в сообщении.

Equinor 27 февраля приняла решение начать процесс выхода из совместных предприятий в России. С тех пор компания приостановила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении в размере $1,08 млрд на балансе по состоянию на конец марта.

Equinor работала в России более 30 лет. Норвежская компания владела 49% в СП с "Роснефтью" "Красгеонац", такая же доля была у Equinor в проекте с "Роснефтью" по разработке доманиковых отложений в Самарской области, 33,33% - в проекте "Севкомнефтегаз" по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири. Доли в этих проектах норвежская компания передала "Роснефти".