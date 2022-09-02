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29 минут назад

В ФРГ потребовали срочно демонтировать «Северный поток — 2»

Лера Букина

Представители фракции бундестага «Свободные демократы» сочли необходимым демонтировать российский газопровод «Северный поток — 2» в срочном порядке. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на внутренний документ фракции.

«Мы требуем демонтировать "Северный поток — 2" и как можно быстрее разработать концепцию юридической, технической и правовой защиты», — указано в документе.

Кроме того, члены фракции выступают за расширение санкций против российского политического руководства и выдворение из страны родственников россиян, которые попали под рестрикции и имеют право на жительство на территории Германии.

«Все страны были против»: в ФРГ признали «Северный поток – 2» ошибкой

Кроме того, власти вновь призывают уменьшить закупки энергоносителей и сырья из России и Белоруссии.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европейскому союзу следует отказаться от незаконных санкций, которые повлекли за собой начало энергетического кризиса в Европе и усложнили жизнь своих граждан.

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