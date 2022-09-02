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1 час назад

Electrolux сообщила об уходе с российского рынка

Газета.Ruиещё 6

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux уходит с российского рынка и передает бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Electrolux подтвердила уход из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания признает убыток в размере 350 млн крон ($35 млн) в третьем квартале 2022 года единовременной статьей, влияющей на операционную прибыль для бизнес-зоны Европы.

Как добавили в фирме, решение о передаче бизнеса местному руководству обеспечит «ответственный и контролируемый» выход с российского рынка. При этом дочернее предприятие продолжит осуществлять обслуживание техники Electrolux, которая была продана в России ранее.

В пресс-службе резюмировали, что Electrolux больше не будет поставлять бытовую технику в РФ.

11 июля компания Electrolux Professional заявила о решении прекратить деятельность в России и передать бизнес местному руководству.

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