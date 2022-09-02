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1 час назад

Electrolux уйдет из России

Лера Букина

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux принял решение покинуть российский рынок и передать бизнес местному руководству. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который опубликовали в пятницу, 2 сентября.

Electrolux подтвердила уход из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России», - указано в сообщении.

Убыток в размере примерно 350 млн крон (около $35 млн) компания отразит в третьем квартале 2022 года.

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Отмечается, что благодаря передаче российского бизнеса местному менеджменту будет обеспечен «ответственный и контролируемый выход» с российского рынка. Также подчеркивается, что компания намерена и дальше обслуживать технику Electrolux, которая ранее продавалась в России.

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», - указано в пресс-релизе.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца 2022 года закрыть все представительства на территории РФ. Кроме того, его руководство готовится к увольнению всех сотрудников.

Компании,Ikea,
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