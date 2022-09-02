Electrolux подтвердила уход из России

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux принял решение покинуть российский рынок и передать бизнес местному руководству. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который опубликовали в пятницу, 2 сентября.

«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России», - указано в сообщении.

Убыток в размере примерно 350 млн крон (около $35 млн) компания отразит в третьем квартале 2022 года.

Отмечается, что благодаря передаче российского бизнеса местному менеджменту будет обеспечен «ответственный и контролируемый выход» с российского рынка. Также подчеркивается, что компания намерена и дальше обслуживать технику Electrolux, которая ранее продавалась в России.

«Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании», - указано в пресс-релизе.