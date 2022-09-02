Стало известно об исключении из правила о "потолке цен" на нефть из РФ

Агентство Kyodo News со ссылкой на сотрудника министерства финансов Японии утверждает, что под правило о потолке цен на российскую нефть не попадает топливо с проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам чиновника, на нефть с нефтегазового проекта «Сахалин-2», в виде исключения, не будет установлен лимит цен.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» собираются ввести предельный лимит стоимости российской нефти и нефтепродуктов. На прошедшей встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 это решение было принято единогласно.