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1 час назад

Стало известно об исключении из правила о "потолке цен" на нефть из России

Елена Прошина

Агентство Kyodo News со ссылкой на сотрудника министерства финансов Японии утверждает, что под правило о потолке цен на российскую нефть не попадает топливо с проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно об исключении из правила о "потолке цен" на нефть из РФ
Фото: ТАССТАСС

По словам чиновника, на нефть с нефтегазового проекта «Сахалин-2», в виде исключения, не будет установлен лимит цен.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» собираются ввести предельный лимит стоимости российской нефти и нефтепродуктов. На прошедшей встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 это решение было принято единогласно.

Семь стран договорились ввести «потолок цены» на нефть из России

В четверг вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые введут ограничение на их стоимость.

Компании,Александр Новак,
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