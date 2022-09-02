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1 час назад

Транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен

ТАСС

"Газпром" в ходе работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока" обнаружил повреждения, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу, говорится в заявлении холдинга.

"Газпром" полностью остановил "Северный поток"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При проведении работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, "Газпром" обнаружил утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления, отметил "Газпром".

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"Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - сообщил российский холдинг.

Компании,Siemens,Газпром,
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