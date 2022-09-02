«Северный поток» полностью остановили

По данным компании, на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения.
«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компкомпании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — говорится в сообщении.
Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя. Письмо о неисправностях направлено президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху.
«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», — сообщили в «Газпроме».