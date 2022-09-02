Перспектива возобновления поставок газа по "Северному потоку" вызывает сомнения без стабилизации политических отношений России и Евросоюза (ЕС). Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

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"Перспектива запуска "Северного потока" вызывает сомнения, если только не произойдет стабилизации политических отношений между Россией и ЕС", - сказал он.

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Однако повышение цен на газ в Европе в ближайшее время из-за остановки "Северного потока" может быть не таким сильным, поскольку рынок успокаивают заполненные хранилища, считает Мельников.

"Но в декабре следует ожидать всплеска, поскольку цены должны подняться до уровня, который заставит отключиться часть промышленности - как показывает практика, это уровень в $2,5-3 тыс. за тысячу кубометров. Если зима будет холодной, возможны гораздо более высокие цены, вплоть до $5 тыс. ближе к весне, когда запасы в хранилищах иссякнут", - отметил эксперт.

Сегодня "Газпром" сообщил, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания Siemens в настоящее время практически не имеет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для "Северного потока", ей просто негде это делать. Западные оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что уже сами в них запутались и попали в свою же собственную санкционную ловушку, отмечал глава "Газпрома".

О ситуации вокруг "Северного потока"

"Газпром" полностью останавливал поставки по "Северному потоку" с ночи 31 августа до ночи 3 сентября. Приостановка была необходима для проведения техобслуживания единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата, которое компания Siemens должна проводить каждые 1 000 часов, отмечали в "Газпроме". По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа должен был быть восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

С 27 июля трубопровод был задействован лишь на 20% от максимальной мощности. Подобная ситуация сложилась из-за нарушения контрактных обязательств компанией Siemens и западных санкций. Одна из турбин - произведенная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, но после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.