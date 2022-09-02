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20 минут назад

В Siemens прокомментировали остановку "Газпромом" "Северного потока"

Елена Прошина

Представители компании Siemens Energy заявили, что готовы принять участие в ремонте турбины «Северного потока». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Siemens прокомментировали остановку "Газпромом" "Северного потока"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в компании уточнили, что на данный момент им не поступало контракта на проведение ремонтных работ на российском газопроводе. Однако Siemens готов заняться техобслуживанием «Северного потока».

Также представители компании добавили, что приняли к сведению сообщение от «Газпрома» о неисправностях двигателя, которое российский холдинг отправил в Siemens при обнаружении неисправности. При этом компания не считает описанные проблемы причиной для остановки работы газопровода.

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«Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации», – заявили в компании.

Напомним, что работа «Северного потока» была полностью остановлена на неопределённый срок. В качестве причины «Газпром» назвал обнаруженную неполадку на последней оставшейся турбине.

Компании,Siemens,Газпром,
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