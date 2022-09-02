В Siemens прокомментировали остановку "Газпромом" "Северного потока"

Представители компании Siemens Energy заявили, что готовы принять участие в ремонте турбины «Северного потока». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Кроме того, в компании уточнили, что на данный момент им не поступало контракта на проведение ремонтных работ на российском газопроводе. Однако Siemens готов заняться техобслуживанием «Северного потока».

Также представители компании добавили, что приняли к сведению сообщение от «Газпрома» о неисправностях двигателя, которое российский холдинг отправил в Siemens при обнаружении неисправности. При этом компания не считает описанные проблемы причиной для остановки работы газопровода.

«Как производитель турбин, мы можем только заявить, что такое заключение не является технической причиной для прекращения эксплуатации», – заявили в компании.