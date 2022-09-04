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4 сентября

Продавцу предложили компенсацию в 140 раз меньше стоимости товаров, сгоревших на складе Ozon

Секрет Фирмыиещё 1

Интернет-магазин Ozon предложил одному из продавцов 450 рублей компенсации вреда за пожар на складе в Подмосковье. Однако реальный размер ущерба оказался в 142 раза больше — 64 000 рублей, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости». Женщина продаёт текстиль для дома и аксессуары для волос через Ozon и во время сильного пожара товар оказался уничтожен.

Ozon предложил компенсацию в 140 раз меньше стоимости сгоревших товаров
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Представители маркетплейса подсчитал убытки и решили возместить женщине лишь 450 рублей. Продавцу пришел отчёт, в котором указали, что из 136 пропавших единиц товара 135 сейчас на инвентаризации. Поэтому нужно возмещать стоимость только одной вещи.

Продавец не согласилась с такой суммой и захотела обжаловать решение. В ответ на это её попросили прислать в службу поддержки огромное количество документов и обосновать стоимость товара. Обращение рассмотрят только через несколько недель после апелляции.

Теперь россиянка планирует при помощи юристов добиваться от интернет-магазина возмещения полной стоимости ущерба.

Как сгорел склад

Пожар на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья начался днём 3 августа. Около 1000 сотрудников компании успели эвакуироваться. Для ликвидации огня привлекли 133 пожарных и 45 единиц техники, в том числе несколько вертолётов. Площадь пожара составила 55 000 кв. м. Полностью потушить возгорание удалось лишь 7 августа.

По данным Следственного комитета, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания, нарушения техники безопасности при сварочных работах или неосторожного обращения с источниками тепла со стороны работников. Ущерб от огня оценили примерно в 10 млрд рублей.

Страховщики отмечали, что складской комплекс Ozon был застрахован на 17 млрд рублей. Из них на 6 млрд рублей — здание и на 11 млрд — его содержимое.

Компании,Следственный комитет,
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